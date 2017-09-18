Приговор по делу 2 мая в Одессе: под судом произошли стычки (фоторепортаж)

Активисты, недовольные сегодняшним оправдательным приговором по отношению к фигурантам "дела 2 мая", пытались штурмовать здание суда в Черноморске.

Они хотят не допустить освобождения фигурантов, оправданных в ходе сегодняшнего заседания, передает "Думская".

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Периодически возникают стычки с правоохранителями, которые охраняют суд. Активисты применили слезоточивый газ, полиция вынуждена была ответить тем же.

Отмечается, что всех оправданных участников процесса вывели из здания — вместе с женами и адвокатами их вывезли в автозаке. Активисты отступают.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября городской суд Черноморска Одесской области признал невиновными обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года, в части событий на Греческой площади. Суд постановил освободить в зале заседания пятерых обвиняемых.

Но сразу после оправдательного приговора задержали двоих фигурантов дела о трагических событиях 2 мая 2014 года украинца Сергея Долженкова и гражданина РФ Евгения Мефедова.