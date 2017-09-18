Стало известно о состоянии девочки, спасшей детей во время пожара в "Виктории"

Катерину Ной, которая спасла восемь детей во время пожара в одесском лагере "Виктория", в понедельник должны перевести из реанимации в обычную палату. Об этом рассказала родственница Екатерины, передает Обозреватель.

"Уже немного лучше, но ходить все равно тяжело. Есть ожоги - на ногах и верхних дыхательных путей. Сегодня Катю должны были с реанимации перевести в обычную палату. Ей делают капельницы, уколы", — рассказала родственница.

Читайте такжеВ Одессе продолжаются поиски пропавшей во время пожара в лагере девочки (видео)

По ее словам, Екатерина обеспечена всем, поскольку ее родители делают для этого все возможное.

"Хотя у ее мамы маленькая зарплата, поэтому им тяжеловато. Лекарства сейчас дорогие. Конечно же, все в шоке. Особенно родители. Но они говорить не будут. Им сейчас не до этого", — сказала она.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошел пожар, выгорел дотла. Во время пожара погибли трое детей, еще двое - госпитализированы. По словам очевидцев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания. Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задержали директора "Виктории" Петроса Саркисяна и воспитательницу Наталью Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении.