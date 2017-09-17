В Одессе полиция расследует столкновения у мэрии, произошедшие из-за гибели детей в лагере

В Одессе полиция начала расследование по факту столкновений возле мэрии, которые произошли из-за гибели детей в оздоровительном комплексе «Виктория». Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в субботу, 16 сентября, вечером во время мирной акции на Думской площади возник конфликт между правоохранителями и активистами, которые пытались попасть в здание горсовета.

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«Возникла потасовка, которая сопровождалась хулиганскими действиями со стороны активистов. Происшествие внесено в Журнал единого учета, определяется правовая квалификация правонарушений. Следователями будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта», - заявили в главке.

Полиция призвала граждан высказывать свою позицию только законным путем, не провоцируя правоохранителей и не нанося вреда жизни и здоровью других людей.

Как сообщал УНИАН, вечером 16 сентября в Одессе горожане митинговали под зданием городского совета, требуя встречи с мэром Геннадием Трухановым и его объяснений в связи с пожаром в детском комплексе «Виктория». У мэрии собрались несколько сотен возмущенных людей – в основном, активисты, родители детей, которые отдыхали в комплексе «Виктория». Люди пытались зайти в горсовет, однако их туда не пустила охрана. Не дождавшись ни мэра Труханова, ни его заместителей, общественники начали штурм здания. Они попытались поднести к зданию шины и «налечь на двери». Полицейские стали физически оттеснять активистов, затем применили слезоточивый газ, вынудив тем самым немного отойти людей. Однако осада здания продолжалась.

Пожар на территории комплекса «Виктория» начался поздно вечером 15 сентября. Во время пожара погибли двое детей, еще двое – госпитализированы. Позже в полиции сообщили, что обнаружен фрагмент еще одного тела ребенка. Со слов очевидцев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания. Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители задержали директора комплекса «Виктория» Петроса Саркисяна и его заместителя.

Согласно распоряжению главы Одесской ОГА Максима Степанова, в области в связи с гибелью детей 16-17 сентября объявлен траур.