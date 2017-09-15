В Киеве мужчина застрелился в помещении художественной галереи

Киевские полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого с огнестрельным ранением нашли в закрытом изнутри помещении художественной галереи. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в дежурную часть Шевченковского управления полиции обратилась 42-летняя местная жительница, которая просила помочь открыть дверь в помещение галереи. Она объяснила, что там может находиться ее муж, который исчез и не отвечал на звонки.

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На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело 42-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки, рядом лежал пистолет, из которого был произведен выстрел. При осмотре помещения правоохранители изъяли еще несколько пистолетов (по предварительной информации, один из них был похищен два года назад из воинской части, другое оружие в базах не фигурирует) и более 300 патронов разного калибра.

По предварительным версиям следователей, причиной самоубийства могли быть долговые обязательства мужчины или тяжелая хроническая болезнь.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство. В ходе расследования будут тщательно проверены все версии произошедшего.

Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине из табельного оружия застрелился военный.