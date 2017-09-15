На Львовщине из табельного оружия застрелился военный

В военной части возле села Нежухов Стрыйского района на Львовщине во время несения службы из табельного оружия застрелился военнослужащий. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра (г. Львов) Министерства обороны Украины Александр Поронюк.

Читайте такжеБоевики более часа обстреливали КПВВ "Майорское" из гранатометов

По его данным, 14 сентября, около 22.45, в помещении караула воинской части 42-летний военнослужащий, который находился на службе в карауле по охране складов горюче-смазочных материалов, совершил самоубийство, выстрелив в грудь из табельного огнестрельного оружия.

Как отметил Поронюк, на такой шаг военный мог уйти из-за "семейных неурядиц". Погибший был жителем Львовщины.