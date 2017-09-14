Во Львове дерево упало на авто нардепа (видео)

На припаркованный автомобиль Mitsubishi Outlander на улице Валовой в центре Львова упало дерево. Машина принадлежит народному депутату от БПП Оксане Юринец. Это подтвердила ее помощница Ярина Капитан, сообщает ZAXID.NET.

Людей в салоне автомобиля не было, поэтому никто не пострадал. Дерево сильно повредило крышу автомобиля. Представитель ЛКП "Зеленый Львов" Владимир Чишинскийзаметил, что дерево сломал ветер. В нескольких других местах Львова ветер также повалил деревья, но там обошлось без последствий.

По данным электронной декларации нардепа, Mitsubishi Outlander 2011 выпуска в мае прошлого года приобрел ее свекор Роман Юринец. Депутат пользуется этим автомобилем на основании доверенности.