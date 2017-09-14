Вооруженное нападение в Днепре: бандита обезвредила жертва (фото, видео)

В Днепре сегодня была совершена попытка вооруженного ограбления. По словам очевидцев, возле офисного здания мужчина хотел завладеть суммой, которую при себе имела жертва. Об этом сообщает Misto.news.

Однако, сам бизнесмен оказал сопротивление и в итоге нападавший превратился в жертву. Во время потасовки преступнику разбили нос, во дворе офисного здания видны пятна крови на асфальте, а сам нападавший обезврежен.

Читайте также"Какой я "новоросс?": драку с поножовщиной в Киеве устроили АТОшник и переселенцы с Донбасса (видео)

На место происшествия прибыл патруль полиции. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее в Одессе произошло вооруженное нападение на лидера местной организации ВОО "Сокол".