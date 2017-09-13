В Херсонской области задержали 8 человек, подозреваемых в вымогательстве и разбоях
22:58, 13 сентября 2017Происшествия
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Правоохранители изъяли у злоумышленников 7 единиц огнестрельного оружия, 6 гранат, боеприпасы, деньги, мобильные телефоны.
У злоумышленников изъяли оружие / фото facebook.com/sergii.knyazev
В Херсонской области правоохранители задержали 8 участников преступной группы, которые занимались вымогательством и разбоями.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.
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«Операция «Оружие» продолжается. Сегодня отлично сработали оперативники Херсонской области. Задержаны 8 участников преступной группы, которая специализировалась на вымогательствах и разбоях на юге страны», - написал он.
Князев сообщил, что правоохранители изъяли у злоумышленников 7 единиц огнестрельного оружия, 6 гранат, боеприпасы, деньги, мобильные телефоны.
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