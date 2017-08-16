На Харьковщине из-за попытки незаконной покупки автоматов задержали группу мужчин

В Харьковской области по подозрению в попытке незаконно приобрести пять автоматов АК-74 задержали троих мужчин.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сотрудники облуправления милиции задержали группу злоумышленников во время операции «Мигрант» в поселке Песочин Харьковского района вчера, 15 августа.

По сведениям полиции, мужчины пытались незаконно приобрести огнестрельное оружие - 5 автоматов АК-74 на общую сумму 2750 долл. с целью дальнейшего его использования в преступной деятельности.

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Работники полиции задержали 38-летнего жителя Харькова, 31-летнего жителя Дергачевского района, 41-летнего гражданина Азербайджана, который проживает в Харькове. Задержанные имели в своем пользовании автомобиль Audi А4. Они проверяются на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.