В одесской многоэтажке оборвался новый лифт, серьезно травмирован мужчина (видео)

В многоквартирном доме №59 по улице Академика Вильямса произошёл несчастный случай. Молодой мужчина решил воспользоваться новым модернизированным лифтом, недавно установленном. Однако поездка оказалась трагичной.

Кабинка оборвалась и полетела в 6-го этажа вниз. 30-летний одессит был серьёзно травмирован, потерял сознание и в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу, сообщает "7 канал".

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С момента трагедии жильцы боятся за свою жизнь и не пользуются лифтом. Сотрудники «Одессалифт», обслуживающие данный дом, факт несчастного случая отрицают.