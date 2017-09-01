ДТП во Львовской области: один из пострадавших журналистов в тяжелом состоянии

Трое пострадавших в ДТП во Львовской области журналистов находятся во Львовской больнице скорой помощи, состояние одного из них тяжелое.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Львовской ОГА.

Как сообщил главный врач Старосамборской районной больницы Юрий Войтив, вчера, 31 августа, в Старосамборскую больницу с места ДТП доставили погибшего водителя автомобиля и трех пассажиров легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести.

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«Реаниматологи и хирурги больницы оказали необходимую помощь пострадавшим. Одному из пострадавших, который поступил в тяжелом состоянии с политравмой, оказывали помощь в реанимационном отделении, двум другим мужчинам - в хирургическом. После оценки состояния пациентов, они реанимобилем вчера были доставлены во Львовскую больницу скорой помощи», - рассказал Войтив.

В настоящее время все трое пострадавших журналистов находятся в больнице Львова, один из них в тяжелом состоянии.

Как рассказала корреспонденту УНИАН главный врач Львовской больницы скорой помощи Оксана Воробель, один из пациентов находится в тяжелом состоянии в реанимации. Двое других находятся в нейрохирургическом и хирургическом отделениях, угрозы их жизни нет.

Как сообщила на своей странице в Facebook редактор телеканала НТА Наталья Струк, состояние 20-летнего журналиста НТА Олега Галива «стабильно тяжелое».

«Олег пережил ночь, критический период - следующие 7 дней. Состояние стабильно тяжелое. Черепно-мозговая травма с повреждениями челюстей и перелом голени», - написала Струк.

Она сообщила, что журналисты попали в ДТП, возвращаясь из города Турки, где снимали заседание совета, во время которого участники АТО отстаивали свое право на земельные участки.

«У оператора телеканала Ивана Мазуренко - легкие ушибы. Он сидел сбоку, возле водителя и был пристегнут. Олег Галив был позади водителя тоже с ремнем безопасности. У него открытая черепно-мозговая травма и перелом ноги. Также с ними в авто был Михаил Галущак - его состояние стабильное, средней тяжести. В этой страшной аварии погиб наш водитель Володя Тыбинка, у которого осталось двое маленьких детей, старшая дочь сегодня должна идти в первый класс», - написала редактор телеканала.

Как сообщал УНИАН, 31 августа в селе Верхний Лужок Старосамборского района 28-летний львовянин, который управлял автомобилем «Дэу-Ланос» по неизвестным причинам не справился с управлением, и легковушка въехала в железобетонную опору моста.

В ДТП попал служебный автомобиль телеканала НТА. Погиб водитель телеканала, пострадали журналист и оператор. Также среди пострадавших в данном ДТП - работник информационного агентства «Вголос».