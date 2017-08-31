Во Львовской области в ДТП попал автомобиль с журналистами: один человек погиб, трое травмированы

Во Львовской области в ДТП попал автомобиль с журналистами, в результате чего один человек погиб, трое травмированы.

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, в смертельную аварию попал служебный автомобиль одного из региональных телеканалов.

Предварительно установлено, что сегодня около 15.30 на автодороге Львов-Ужгород в селе Верхний Лужок Старосамборского района 28-летний львовянин, управлявший автомобилем «Део-Ланос», по неизвестным причинам не справился с управлением и машина въехала в железобетонную опору моста.

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На месте происшествия погиб водитель автомобиля «Део-Ланос», который оказался служебной машиной одного из региональных телеканалов. Также травмированы трое пассажиров. В настоящее время их осматривают медики.

Как отметила Добровольская, погибший водитель и двое пассажиров являются работниками регионального телеканала. В салоне находился еще один пассажир. Его место работы устанавливается. Все обстоятельства, приведшие к ДТП, устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, в ДТП попал служебный автомобиль телеканала НТА.

Как сообщает информационное агентство «Вголос» среди пострадавших в данном ДТП - работник информационного агентства «Вголос», депутат Николаевского районного совета, у него подозревают перелом ноги и сотрясение мозга. В аварии пострадали журналист и оператор телеканала НТА.