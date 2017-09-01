Кучи мусора, тележки на деревьях, скорые и полиция: последствия празднования студентов в парке КПИ (фото)

Ночные празднования посвящения в студенты в киевском парке КПИ закончилось кучами мусора и украденными в супермаркете тележками.

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Фото последствий громкого празднования опубликовал патрульный полицейский Дмитрий Крештофов на своей странице в Facebook.

"Несколько скорых для особо пьяных, несколько патрулей для заявлений об украденных айфонах, а еще кучи мусора, пустых бутылок от алкоголя и катание на украденных из супермаркета тележках. И это так праздновали не десяток студентов...На момент приезда полиции таких студентов было несколько сотен", - отметил он.

На фото видно, что парк был полностью завален мусором и пустыми бутылками.