Главный раввин Украины похвалил своего сына, который оказал первую помощь жертве ДТП с сыном Шуфрича

Первую помощь мужчине, которого сбил на переходе в центре Киева сын депутата Нестора Шуфрича, предоставил сын главного раввина Украины Моше Асмана.

Об этом сообщил сам Моше Асман на своей странице в Facebook.

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"Около получаса назад на перекрестке рядом с нашей синагогой автомобиль марки "Бентли" на большой скорости сбил человека. Наш сын Мендель, находясь в это время поблизости, успел вбежать в синагогу, взять специальный израильский медицинский рюкзак первой помощи, находящийся на охране в синагоге, и успел оказать необходимую срочную медицинскую помощь, пока не приехала скорая помощь", - рассказал главный раввин Украины. Он отметил, что гордится сыном, которому помогли навыки, полученные за время службы в израильской армии.

В свою очередь, в сообщении пресс-службы Нестора Шуфрича отмечается, что депутат выражает благодарность господину Менделю.

Как сообщал УНИІАН, вечером 26 августа сын Шуфрича за рулем арендованного Bentley сбил человека. 31-летний мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы.