Вандалы дважды атаковали памятник воинам АТО в Киеве в виде вонзенного в карту России меча (фоторепортаж)

Памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве в четверг, 24 августа, утром облили краской, а вечером пытались взорвать.

Полиция уже начала уголовное производство по факту взрыва возле памятника Героям АТО в Киеве.

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Торжественное открытие нового памятника героям АТО состоялось в Киеве 15 августа. Монумент представляет собой меч, вонзенный в карту России. Памятник символизирует грядущую победу украинских воинов над врагами Украины.

Обошелся памятник в 120 тыс. грн. Средства полгода совместно собирали волонтеры и воины-добровольцы, защищавшие Украину на востоке.