Вандалы дважды атаковали памятник воинам АТО в Киеве в виде вонзенного в карту России меча (фоторепортаж)
15:09, 25 августа 2017Происшествия
38 0
Монумент представляет собой меч, вонзенный в карту России.
Памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве в четверг, 24 августа, утром облили краской, а вечером пытались взорвать.
Полиция уже начала уголовное производство по факту взрыва возле памятника Героям АТО в Киеве.
Читайте такжеМеч в карте России: в Киеве представили новый памятник героям АТО (фото)
Торжественное открытие нового памятника героям АТО состоялось в Киеве 15 августа. Монумент представляет собой меч, вонзенный в карту России. Памятник символизирует грядущую победу украинских воинов над врагами Украины.
Обошелся памятник в 120 тыс. грн. Средства полгода совместно собирали волонтеры и воины-добровольцы, защищавшие Украину на востоке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter