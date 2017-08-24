Памятник воинам АТО в Киеве пытались взорвать

Памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве в четверг утром облили краской, а вечером пытались взорвать.

Об этом сообщил "Украинской правде" нардеп, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

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По его словам, после 22 часов в сторону памятника с дороги бросили самодельное взрывное устройство. Памятник не пострадал. Возле него осталась яма диаметром 50 см, глубиной 10 см.

Возле памятника осталась яма диаметром 50 см, глубиной 10 см.

Как сообщал УНИАН, торжественное открытие нового памятника героям АТО состоялось в Киеве 15 августа. Монумент представляет собой меч, вонзенный в карту России. Памятник символизирует будущую победу украинских воинов над врагами Украины.

Обошелся памятник в 120 тыс. грн. Средства полгода совместно собирали волонтеры и воины-добровольцы, которые защищали Украину на востоке.