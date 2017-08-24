Памятник воинам АТО в Киеве пытались взорвать

23:32, 24 августа 2017
Происшествия
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Памятник воинам АТО в Киеве пострадал второй раз за сегодняшний день.

На месте происшествия работала полиция / фото Дмитрий Белоцерковец

Памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве в четверг утром облили краской, а вечером пытались взорвать.

Об этом сообщил "Украинской правде" нардеп, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

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По его словам, после 22 часов в сторону памятника с дороги бросили самодельное взрывное устройство. Памятник не пострадал. Возле него осталась яма диаметром 50 см, глубиной 10 см.

Возле памятника осталась яма диаметром 50 см / фото Дмитрий Белоцерковец

Возле памятника осталась яма диаметром 50 см, глубиной 10 см.

Как сообщал УНИАН, торжественное открытие нового памятника героям АТО состоялось в Киеве 15 августа. Монумент представляет собой меч, вонзенный в карту России. Памятник символизирует будущую победу украинских воинов над врагами Украины.

Обошелся памятник в 120 тыс. грн. Средства полгода совместно собирали волонтеры и воины-добровольцы, которые защищали Украину на востоке.

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Теги: #памятник воинам АТО