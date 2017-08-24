Памятник героям АТО в виде вонзенного в карту России меча облили краской (фото)

19:33, 24 августа 2017
Общество
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Торжественное открытие нового памятника героям АТО состоялось в Киеве 15 августа.

Вандалы облили памятник белой краской / Facebook Максим Романченко

В День независимости Украины вандалы облили белой краской недавно установленный в Киеве памятник героям АТО в виде вонзенного в карту России меча. Об этом на странице в Facebook сообщил киевлянин Максим Романченко.

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Как сообщал УНИАН, торжественное открытие нового памятника героям АТО состоялось в Киеве 15 августа. Монумент представляет собой меч, вонзенный в карту России. Памятник символизирует будущую победу украинских воинов над врагами Украины.

Обошелся памятник в 120 тыс. грн. Средства полгода совместно собирали волонтеры и воины-добровольцы, которые защищали Украину на востоке.

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Теги: #памятник героям АТО#меч в карте России#памятник облили краской