Пожар в киевском ресторане в районе парка Пушкина ликвидировали
18:47, 21 августа 2017Происшествия
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К тушению было привлечено 18 единиц техники и 85 человек личного состава. На месте работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в г. Киеве.
Жертв и пострадавших в результате пожара нет / фото ГСЧС Украины
Пожар в ресторане в Киеве, на проспекте Победы, 42, ликвидирован.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что 21 августа в 16:50 в г. Киеве по проспекту Победы, 42 в парке им. Пушкина в одноэтажном отдельно стоящем здании ресторана "Шам", возник пожар, площадь которого составила около 500 кв. м.
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Согласно сообщению, в 17:22 пожар был локализован, а в 18:03 - ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
К тушению были привлечены 18 единиц техники и 85 человек личного состава. На месте работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в г. Киеве.
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