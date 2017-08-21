В Киеве на территории ресторана вспыхнул масштабный пожар (фото)

В Киеве на проспекте Победы вечером во понедельник, 21 августа, вспыхнул пожар в ресторане "Шам". Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"21 августа в 16:50 в Киеве по проспекту Победы, 42 в парке им. Пушкина в одноэтажном отдельно стоящем здании ресторана «Шам» возник пожар, площадь которого составляет около 500 м. кв", - говорится в сообщении.

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В 17:22 пожар удалось локализовать. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Как сообщает ТСН, площадь возгорания большая и из-за этого район окутан едким дымом. В то же время отмечается, что на проспекте Победы не оказалось воды в гидрантах, поэтому возникли проблемы с тушением пожара. Также были задержки с отключением электричества.

Предварительно, возгорание началось с кухни, персонал заведения успел покинуть здание.

Летняя терраса ресторана выгорела дотла.

Как сообщал УНИАН, в Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обширного пожара в частном секторе. По данным областного МЧС, в городе горят около 25 домов.