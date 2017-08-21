В Чернигове снова жестоко избили школьницу

Вечером 20 августа в детскую областную больницу была доставлена жительница Чернигова 2003 года рождения, ученица 9-го класса СОШ № 27. Об этом сообщает ЧЕline, ссылаясь на собственные источники.

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У девушки ушиб мягких тканей головы, ссадна поясничной области туловища и левой верхней конечности. Как выяснилось, 20 августа около 16:30 ее избили знакомые девушки возле СОШ № 30 по ул. Всехсвятской. После оказания медицинской помощи потерпевшую отпустили домой. Мама девушки с просьбой провести проверку по факту причинения телесных повреждений ее дочери обратилась в полицию.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Чернигове группа школьниц жестоко избила 15-летнюю девушку. Полиция объявила подозрение лишь одной из них.