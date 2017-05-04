Жестокое избиение школьницы в Чернигове группой девушек: полиция объявила подозрение лишь одной из них (видео)

14-летнюю Полину Малоштан, которую побила подростковая банда в Чернигове, уже выписали из киевской больницы. Там она лечилась 10 по 28 апреля.

Есть информация, что медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и гематомы, передает ЧЕline.

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"Сейчас полиция изымает необходимые медицинские документы для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы. В отношении подростков, которые причастны к делу, проводятся следственные действия. Одной девушке уже объявлено подозрение в порядке статьи 296 части второй Уголовного кодекса Украины. Это хулиганство, совершенное группой лиц. Ей грозит до пяти лет лишения свободы", – рассказал глава пресс-службы ГУНП в Черниговской области Сергей Брыль.

Напомним, в Чернигове полиция расследует избиение 15-летней школьницы, которое совершили на улице ее сверстники.

Правоохранители проводят расследование в рамках уголовного производства по ст. 296 ч. 2 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц). Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.