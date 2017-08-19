На Тернопольщине за сутки сгорело два автомобиля

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, в частности вчера в 9:45 возник пожар автомобиля "FIAT" на автодороге возле села Лосятин Кременецкого района.

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Огнем поврежден моторный отсек и кабину водителя автомобиля. Возгорание ликвидировано дежурным караулом 23-го государственного пожарно-спасательного поста 5-й ГПСЧ Управления.

А в 14:47 возник пожар автомобиля "Таврия" на полевой дороге возле села Крутнов Кременецкого района. Огнем уничтожен автомобиль. Возгорание ликвидировано дежурным караулом 23-го государственного пожарно-спасательного поста 5-й ГПСЧ Управления.