В Киеве на Южном мосту сгорел автомобиль (видео)

В Киеве на Южном мосту сгорел автомобиль. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Сообщается, что движение транспорта в направлении Левого берега затруднено – образовалась пробка, из-за которой пожарные машины долго не могли добраться до места пожара.

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Информация о пострадавших уточняется.