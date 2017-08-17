В Киеве на Южном мосту сгорел автомобиль (видео)
14:44, 17 августа 2017Происшествия
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Информация о пострадавших уточняется.
Движение транспорта в направлении Левого берега затруднено / скриншот
В Киеве на Южном мосту сгорел автомобиль. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
Сообщается, что движение транспорта в направлении Левого берега затруднено – образовалась пробка, из-за которой пожарные машины долго не могли добраться до места пожара.
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Информация о пострадавших уточняется.
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