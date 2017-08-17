В Киеве на Южном мосту сгорел автомобиль (видео)

14:44, 17 августа 2017
Происшествия
1000 0

Информация о пострадавших уточняется.

Движение транспорта в направлении Левого берега затруднено / скриншот

В Киеве на Южном мосту сгорел автомобиль. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Сообщается, что движение транспорта в направлении Левого берега затруднено – образовалась пробка, из-за которой пожарные машины долго не могли добраться до места пожара.

Читайте такжеВ Одесской области загорелась автомойка возле АЗС

Информация о пострадавших уточняется.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пробки в Киеве#пожар на мосту#в Киеве сгорел автомобиль#на Южном мосту сгорел автомобиль