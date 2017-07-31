МИД направило России ноту насчет пьяного российского дипломата за рулем авто под Киевом

Министерство иностранных дел Украины направило в Российскую Федерацию ноту в связи с ситуацией с управлением автомобилем российским дипломатом в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Направили ноту РФ в связи с управлением авто в состоянии алкогольного опьянения российским дипломатом", - отметила она.

Кроме того, Беца подчеркнула, что это является грубым нарушением Венской конвенции и законов Украины.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на понедельник, 31 июля, под Киевом полиция остановила автомобиль с российскими дипломатическими номерами.

Водитель сам сообщил, что является консулом РФ, однако от дальнейших комментариев воздержался. Также воздержался и от теста на алкоголь. За транспортным средством приехал другой представитель российского диппредставительства, который сел за руль автомобиля с дипломатическими номерами и уехал вместе с виновником инцидента.