В Днепре парень "отдыхал" на лавочке во дворе жилого дома с пистолетом и гранатой

Полицейские Днепра задержали парня, который сидел на лавочке с гранатой и газовым пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

14 августа на рассвете полицейские заметили молодого человека, который сидел на лавочке во дворе многоэтажного дома по ул. Академика Янгеля и пил пиво. Подойдя к нему, правоохранители увидели у него гранату РГД-5 и газовый пистолет.

Во время проверки документов и при поверхностном осмотре мужчины в кармане его шорт полицейские обнаружили магазин с тремя патронами калибра 9 мм.

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На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, задокументировали факт хранения опасных предметов. Изъятое направили на экспертизу для исследования. Мужчину доставили в Чечеловское отделение полиции.

Нарушителем оказался ранее не судимый 25-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что пистолет и грантe он нашел утром во дворе дома. Пистолет хотел оставить себе для самообороны, а гранату использовать в рыбалке.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет.

Напомним, ранее на Харьковщине неизвестные бросили гранату во двор директора птицефабрики. По информации полиции, в результате взрыва никто не пострадал.