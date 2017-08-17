Мужчину, который хотел прыгнуть из защитной сетки отеля "Крещатик", уговорили залезть на балкон

Тимура Кириллова, который угрожал прыгнуть с защитной сетки на третьем этаже гостиницы «Крещатик», уговорили перелезть на балкон.

Читайте такжеМужчину на 3-м этаже "Крещатике" зовут Тимур: он хорошо знает английский и имеет канадский паспорт Как передает корреспондент УНИАН, Кириллова уговорила и помогла ему перелезть на балкон девушка, которая вела переговоры.

Как сообщал УНИАН, утром в центре Киева мужчина в возрасте около 40 лет в гражданской одежде угрожал прыгнуть с третьего этажа гостиницы «Крещатик». Он около четырех часов находился на сетке, натянутой на уровне третьего этажа здания над вывеской «Альфа Банка».

Полиция оцепила территорию перед входом в отель. Также на месте происшествия дежурит карета скорой помощи.

Правоохранители и журналисты уговаривали мужчину, который представился Тимуром Кирилловым, перейти с сетки в помещение.

Также мужчина требовал встречи с консулом РФ, хотя утверждал, что является гражданином Канады и Украины.