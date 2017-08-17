Меня могут убить: мужчина на сетке третьего этажа гостиницы "Крещатик" рассказал, почему не хочет спускаться

Мужчина, который уже четыре часа стоит на сетке на третьем этаже гостиницы «Крещатик», заявлял, что не хочет спускаться, потому что его могут убить. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

Мужчина сообщил, что его зовут Тимур Кириллов, и что «в его жизни многое произошло».

«Я в течение трех недель пытался спасти свою жизнь. Но понял, что не могу это сделать с помощью любой власти... Не хочу слезать, потому что меня, возможно, убьют", - он.

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На вопрос журналистов, кто ему угрожает, мужчина ответил: "Организованная преступность".

Позже он сказал, что является гражданином Украины и Канады. На вопрос, почему ему нужен консул России, Кириллов ответил, что сейчас доверяет только ему. Больше мужчина ничего не объясняет и продолжает стоять на сетке.

Люди, которые проводят с Кирилловым переговоры с балкона, продолжают уговаривать его спуститься и предлагают ухватиться за ремень и поднять его на балкон.

Как сообщал УНИАН, мужчина в возрасте около 40 лет в гражданской одежде угрожал прыгнуть с третьего этажа гостиницы «Крещатик». Он находится на сетке, натянутой на уровне третьего этажа здания над вывеской «Альфа Банка».

Полиция оцепила территорию перед входом в гостиницу. Также на месте происшествия дежурит карета скорой помощи.