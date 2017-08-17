Мужчину на 3-м этаже "Крещатике" зовут Тимур: он хорошо знает английский и имеет канадский паспорт
Правоохранители все это время продолжают уговаривать мужчину спуститься с сетки и перейти в помещение, чтобы пообщаться в нормальной обстановке.
В центре Киева мужчина уже почти четыре часа продолжает стоять на подвесной сетке на здании гостиницы "Крещатик" и требовать прибытия генерального консула России.
Как передает корреспондент УНИАН, мужчине периодически передают воду и сигареты люди, которых он допустил к общению, проверив их документы.
Правоохранители все это время продолжают уговаривать мужчину спуститься с сетки и перейти в помещение, чтобы пообщаться в нормальной обстановке.
Пытаются уговорить мужчину спуститься также журналисты, которых сейчас здесь собралось немало. Они просят мужчину объяснить им на камеры своих требования.
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В ходе общения мужчина вытащил из кармана паспорт гражданина Канады и демонстрировал его людям, которые с ним разговаривают с балкона.
Периодически он громко говорит, и слышно, что он хорошо говорит по-английски, однако с журналистами он разговаривает на русском.
Сотрудники правоохранительных органов обращались к нему по имени Тимур.
Они заверяли, что нет оснований для его задержания, и он может спокойно спуститься и пообщаться с журналистами и ожидать прибытия посла России или других лиц, с которыми пожелает общаться. Однако мужчина громко кричал: "Здесь все куплено, я не верю".
Как сообщал УНИАН, мужчина в возрасте около 40 лет в гражданской одежде грозится прыгнуть с третьего этажа гостиницы «Крещатик». Он находится на сетке, натянутой на уровне третьего этажа здания над вывеской «Альфа Банка».
Полиция оцепила территорию перед входом в гостиницу. Также на месте происшествия дежурит карета скорой помощи.
Свидетели инцидента - работники учреждений, расположенных рядом с гостиницей, сообщали, что мужчина требует встречи с генконсулом РФ и является россиянином.
Вместе с тем в полиции не подтвердили информацию о том, что мужчина требует встречи с генконсулом России.