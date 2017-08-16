Начальник отделения полиции аэропорта "Киев" погорел на взятке в 7 тысяч долларов
Начальник отделения полиции по предварительному сговору с адвокатом требовали денежные средства за возврат изъятого заграничного паспорта и закрытия уголовного производства.
Работниками Генеральной прокуратуры совместно с СБУ задержан начальник отделения полиции в аэропорту "Киев" Соломенского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, который требовал и получил через посредника - адвоката от гражданина Узбекистана неправомерную выгоду в сумме 7 тыс. долларов.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook.
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Отмечается, что задержание проводилось в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение таковой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти).
Установлено, что начальник отделения полиции по предварительному сговору с адвокатом требовали денежные средства за возвращение изъятого загранпаспорта и закрытия уголовного производства.
Указанные лица были задержаны во время получения последней части взятки.
В ГПУ сообщили, что в настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, привлечение виновных лиц к ответственности, продолжаются обыски в административных помещениях отдела полиции и по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления, а также решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
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За содеянное уголовное правонарушение адвокату и начальнику отделения полиции грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.