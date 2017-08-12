Жуткое ДТП на Херсонщине: четверо погибших, в том числе 5-летний ребенок

В Херсонской области в результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибли, двое госпитализированы. Как сообщает местное издание Kherson.net.ua, авария произошла сегодня, 12 августа, на объездной дороге под городом Олешки.

Согласно сообщению, автомобиль Peugeot, следовавший из Херсона в Железный Порт, по неизвестным причинам внезапно выехал на встречную полосу движения и понесся наперерез автомобилю Toyota Land Cruiser, следовавшему в обратном направлении, в результате произошло столкновение.

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На месте ДТП погибла водитель Peugeot, а также один пассажир - пятилетний ребенок. Четверых пассажиров Peugeot отправили в больницу с травмами и ушибами. Впоследствии двое из них скончались. Один умер в машине «скорой помощи» по дороге в больницу, второй – в больнице.

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