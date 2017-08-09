На Прикарпатье пассажирский поезд протаранил легковушку: четыре человека погибли

11:55, 09 августа 2017
Происшествия
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Поезд сообщением «Киев-Ворохта» протаранил легковой автомобиль «ВАЗ», в результате чего четыре человека погибли, в том числе двое детей.

ДТП произошло из-за нарушения правил пересечения железнодорожного переезда . ГСЧС

На Прикарпатье сегодня утром поезд сообщением «Киев-Ворохта» протаранил легковой автомобиль «ВАЗ», в результате чего четыре человека погибли, в том числе двое детей. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области, ДТП произошло в Галицком районе недалеко от поселка Большевцы около 8.30 утра.

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Поезд протаранил автомобиль, выехавший на рельсы по неосторожности водителя. В полиции отметили, что ДТП произошло из-за нарушения правил пересечения железнодорожного переезда.

В Ивано-Франковской области легковушка столкнулась с пассажирским поездом / ГСЧС

По предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе двое детей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Начато следствие.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области скоростной поезд протаранил автомобиль. Полиция открыла уголовное производство.

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Теги: #авария с пассажирским поездом#поезд протаранил машину