На Прикарпатье пассажирский поезд протаранил легковушку: четыре человека погибли

На Прикарпатье сегодня утром поезд сообщением «Киев-Ворохта» протаранил легковой автомобиль «ВАЗ», в результате чего четыре человека погибли, в том числе двое детей. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области, ДТП произошло в Галицком районе недалеко от поселка Большевцы около 8.30 утра.

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Поезд протаранил автомобиль, выехавший на рельсы по неосторожности водителя. В полиции отметили, что ДТП произошло из-за нарушения правил пересечения железнодорожного переезда.

По предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе двое детей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Начато следствие.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области скоростной поезд протаранил автомобиль. Полиция открыла уголовное производство.