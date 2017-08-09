Жуткое ДТП на Ривненщине: пять человек погибли, трое детей - в больнице (фото)

На Ривненщине в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 9 августа на дороге «Киев-Ковель» в Сарненском районе, погибли пять человек, трое детей госпитализированы. Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, ДТП произошло около полудня.

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По предварительной информации полицейских, которые сейчас работают на месте происшествия, стало известно, что водитель Nissan Qashqai на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем Volkswagen Caddy.

Вследствие ДТП погибли водитель и двое пассажиров кроссовера. В салоне Volkswagen Caddy, кроме водителя, который погиб на месте происшествия, находились четверо пассажиров - жена и трое внуков. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. Двух детей госпитализировали в реанимацию, одного ребенка - в травматологическое отделение Сарненской центральной районной больницы. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия.