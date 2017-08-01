В Киеве голого мужчину в мусорном баке приняли за бомбу (видео)

В Киеве на улице Минской полицейские обнаружили в помойке мужчину, которого сначала работники автозаправки приняли за бомбу. Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

«Итак, на заправке ANP (Городская улица) срабатывает сигнализация от управления полиции охраны. Через считанные минуты группа задержания на месте. Дрожащим голосом работник АЗС говорит "там что-то в помойке, может бомба". Правоохранители открывают свалку, а оттуда полностью обнаженный мужчина», - пишет издание.

При этом сообщается, что мужчина рассказал, что он из Горенки, и на него напали неизвестные и забрали все.

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«Странно... запаха алкоголя нет, но поведение совсем неадекватное и не соответствует действительности. Общается более-менее адекватно, а не на камеру говорит "каждый кайфует как может. Вот для меня грибы "самоучитель" - вот это кайф", - говорится в сообщении.

Мужчину передали в руки врачей.

Как сообщал УНИАН ранее, в Ивано-Франковске патрульные задержали 29-летнего депутата Яремчанского горсовета, который был выпившим. Человек начал употреблять нецензурную брань, бегать по дороге и попытался напасть на прохожего.

«На рассвете 25 июля на улице Гаркуши экипаж патрульной полиции обратил внимание на мужчину, который нарушал общественный покой. Полицейские решили пообщаться с неизвестным, поэтому решили остановиться», - говорится в сообщении полиции.