В центре Киева произошел масштабный пожар на складе (фото)

11:37, 29 июля 2017
Происшествия
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Ликвидировать огонь пытаются десятки чрезвычайников. Информации о пострадавших и других подробностях пока нет.

фото Facebook @dtp.kiev.ua

В Киеве в Печерском районе на улице Бойчука (Киквидзе) произошел масштабный пожар.

Об этом 29 июля сообщает ДТП.kiev.ua

По данным сайта, на месте инцидента находятся около 17 пожарных автомобилей и десятки чрезвычайников.

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Произошло возгорание в металлическом ангаре с автозапчастями. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Информации о пострадавших и других подробностях пока нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве внезапно вспыхнуло Лукьяновское СИЗО. Огонь возник в подвальном помещении трехэтажного здания, пострадавших вследствии инцидента не было. 
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Теги: #Пожар в Киеве#пожар в Печерском районе#пожар в ангаре