В центре Киева произошел масштабный пожар на складе (фото)
11:37, 29 июля 2017Происшествия
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Ликвидировать огонь пытаются десятки чрезвычайников. Информации о пострадавших и других подробностях пока нет.
На месте инцидента находятся около 17 пожарных автомобилей / фото Facebook @dtp.kiev.ua
В Киеве в Печерском районе на улице Бойчука (Киквидзе) произошел масштабный пожар.
Об этом 29 июля сообщает ДТП.kiev.ua
По данным сайта, на месте инцидента находятся около 17 пожарных автомобилей и десятки чрезвычайников.
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Произошло возгорание в металлическом ангаре с автозапчастями. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Информации о пострадавших и других подробностях пока нет.
Ранее сообщалось, что в Киеве внезапно вспыхнуло Лукьяновское СИЗО. Огонь возник в подвальном помещении трехэтажного здания, пострадавших вследствии инцидента не было.
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