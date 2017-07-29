В центре Киева произошел масштабный пожар на складе (фото)

В Киеве в Печерском районе на улице Бойчука (Киквидзе) произошел масштабный пожар.

Об этом 29 июля сообщает ДТП.kiev.ua

По данным сайта, на месте инцидента находятся около 17 пожарных автомобилей и десятки чрезвычайников.

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Произошло возгорание в металлическом ангаре с автозапчастями. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Информации о пострадавших и других подробностях пока нет.