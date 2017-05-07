В Киеве в здании Лукьяновского СИЗО вспыхнул пожар (видео)
03:18, 07 мая 2017Происшествия
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В Киеве огонь охватил Лукьяновское СИЗО.
Фото УНИАН
В Киеве загорелось одно из зданий СИЗО на улице Дегтяревской, 13.
Об этом сообщает пресс-секретарь народного депутата Надежды Савченко Татьяна Проторченко на своей странице в Facebook.
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"Только что сообщили, что горит Лукьяновское СИЗО", - написала Проторченко.
112.ua пишет, что во дворе видно открытый огонь, слышны взрывы шифера.
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