В Киеве в здании Лукьяновского СИЗО вспыхнул пожар (видео)

В Киеве загорелось одно из зданий СИЗО на улице Дегтяревской, 13.

Об этом сообщает пресс-секретарь народного депутата Надежды Савченко Татьяна Проторченко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Харькове произошел пожар в девятиэтажке (фото, видео)

"Только что сообщили, что горит Лукьяновское СИЗО", - написала Проторченко.

112.ua пишет, что во дворе видно открытый огонь, слышны взрывы шифера.