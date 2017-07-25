Стрельба в Днепре: полиция расследует умышленное убийство АТОшников

По факту смертельной стрельбы в Днепре начато уголовное производство по статье "умышленное убийство". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Читайте такжеУбийство АТОшников в Днепре: опубликовано видео момента стрельбы

"По факту стрельбы, произошедшей 24 июля около 20:00 в Днепре, следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области начато уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - говорится в сообщении.

В настоящее время в больницу госпитализированы пять граждан, которые в результате происшествия получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, 24 июля вечером в Днепре произошла стрельба, в результате которой погибли двое участников АТО, а также был тяжело ранен адвокат, защитник пострадавших в столкновениях 9 мая ветеранов АТО Эдмонд Саакян.

В полиции сообщили, что перестрелка в Днепре возникла на почве конфликта двух сторон, касающегося "экономических интересов".

СМИ рассказали, что в больнице Мечникова под охраной находятся четверо нападавших, получивших ранения в результате ответного огня. По данным источников Цензор.НЕТ в полиции Днепра, это бандиты, причастные к организованной преступности, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за разбой. Один из тех, кто уже имел проблемы с правоохранительными органами, - бандит в белых брюках, получивший ранение в ногу.