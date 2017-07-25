Жертвами стрельбы в Днепре оказались известные АТОшники - СМИ

В результате многочисленных выстрелов из автоматического оружия вечером 24 июля был тяжело ранен известный в Днепре адвокат, воин-доброволец и защитник пострадавших в столкновениях 9 мая, ветеран АТО Эдмонд Саакян.

Другой бывший боец 20 батальона ТРО с позывным "Щука" погиб на месте от пулевого ранения в голову, сообщает "Дніпроград".

В то же время многочисленные ранения получил ветеран АТО Алексей Вагнер, который служил вместе с Саакяном в 20 отдельном батальоне 93 мотопехотной бригады. Алексей был пострадавшим во время нападения титушек под руководством нардепа Александра Вилкула 9 мая. Именно его интересы в производстве против организаторов и участников беспорядков представляет Эдмонд Саакян.

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По словам ответственного по больнице имени Мечникова Ярослава Медведика, Вагнера привезли в очень тяжелом состоянии, с большой кровопотерей. Он умер во время попыток оказать ему медицинскую помощь.

Как пишет strana.ua со ссылкой на полицию, стрельбу в кальянной на проспекте Гагарина в Днепре открыли люди, приехавшие на встречу с известным в городе адвокатом, правозащитником и ветераном АТО Эдмондом Саакяном и его братом.

"Также появилась информация о том, что раненный Саакян сумел сделать несколько выстрелов и ранить одного из нападавших на его компанию стрелков", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, около 19: 50 неизвестные устроили стрельбу в Днепре из автоматов, а затем скрылись. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще 5 были госпитализированы. Однако, один из доставленных в больницу скончался.

В Днепропетровской области введен оперативный план "Сирена".