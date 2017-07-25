В полиции причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы"

06:18, 25 июля 2017
Происшествия
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По информации главы криминальной полиции, стрельба произошла после запланированной встречи двух сторон. 

Среди нападавших тоже есть раненые / скриншот видео

Перестрелка в Днепре вечером в понедельник, 24 июля, возникла на почве конфликта двух сторон, касающегося "экономических интересов".

Об этом заявил начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь в эфире "9 канала", передает РБК-Украина.

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"Этот конфликт - исключительно экономические интересы двух сторон: со стороны Саакяна (адвокат Эдмонд Саакян, - ред.) и его брата и второй стороны, которую мы сейчас устанавливаем", - сказал он.

По словам Грозя, стрельба велась из автомата и пистолетов. Он также рассказал, что среди нападавших тоже есть раненые, которым сейчас оказывается медицинская помощь.

По информации главы криминальной полиции, стрельба произошла после запланированной встречи двух сторон.

"Они встречались, беседовали с нападавшими. И после беседы было нападение", - рассказал Грозь.

Как сообщал УНИАН, 24 июля вечером в Днепре произошла стрельба, в результате которой погибли двое участников АТО, а также был тяжело ранен адвокат, защитник пострадавших в столкновениях 9 мая ветеранов АТО Эдмонд Саакян.

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