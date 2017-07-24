В Харьковской области пьяный мужчина с сыном врезался на квадроцикле в бетонный забор
16:47, 24 июля 2017Происшествия
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Двое жителей города Первомайский пострадали в ДТП.
У мужчины и мальчика обнаружены ушибы и царапины / фото УНИАН
В Харьковской области 32-летний мужчина и 11-летний мальчик попали в ДТП. Мужчина не справился с управлением квадроцикла и врезался в бетонный забор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области, передает 057.ua.
«Отец находился в состоянии алкогольного опьянения. У мужчины и мальчика обнаружены ушибы и царапины. Переломов у пострадавших нет», - говорит представитель пресс-службы ГУ НП в Харьковской области Ольга Грабар.
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Следователь завел уголовное дело по ч.1 ст.236 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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