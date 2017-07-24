В Харьковской области пьяный мужчина с сыном врезался на квадроцикле в бетонный забор

16:47, 24 июля 2017
Происшествия
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Двое жителей города Первомайский пострадали в ДТП.

фото УНИАН

В Харьковской области 32-летний мужчина и 11-летний мальчик попали в ДТП. Мужчина не справился с управлением квадроцикла и врезался в бетонный забор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области, передает 057.ua.

«Отец находился в состоянии алкогольного опьянения. У мужчины и мальчика обнаружены ушибы и царапины. Переломов у пострадавших нет», - говорит представитель пресс-службы ГУ НП в Харьковской области Ольга Грабар.

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Следователь завел уголовное дело по ч.1 ст.236 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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