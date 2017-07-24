Во Львовской области перевернулась фура, есть пострадавшие (фото)

На Львовщине перевернулась фура, водитель и пассажир в результате аварии получили телесные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

ДТП произошло 23 июля около шести часов утра на автодороге "Турка-Песочная" в Дрогобычском районе между селами Солонско и Довгое.

Как предварительно установили правоохранители, водитель тягача "Рено" с полуприцепом не справился с управлением, выехал на обочину, после чего грузовик перевернулся.

Читайте такжеАвто влетело в дерево на трассе Киев-Одесса: погибли 5 человек

В результате ДТП водитель автомобиля получил закрытую черепно-мозговую травму, а его пассажир – закрытый перелом ребер и предплечья.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этой статьи – ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Проводится досудебное расследование.