На Житомирщине пограничники обнаружили почти 800 пачек сигарет, которые мужчина незаконно пытался провезти в Украину

На Житомирщине вчера пограничники обнаружили в пункте пропуска почти 800 пачек сигарет, которые житель Овруча незаконно пытался провезти в Украину.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается в сообщении, безакцизные табачные изделия обнаружили вчера днем в пункте пропуска «Выступовичи» пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудником таможни.

Во время проверки автомобиля марки «ДАФ», который следовал с территории Белоруссии, в спальном отсеке кабины водителя совместная обзорная группа нашла 790 пачек безакцизных сигарет белорусского производства. Провезти сигареты через государственную границу пытался 28-летний житель Овруча.

В настоящее время сигареты изъяты сотрудниками таможни, о чем составлены соответствующие документы.