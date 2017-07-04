В Черноморске на Одесщине избили депутата местного горсовета

В Черноморске (бывший Ильичевск) Одесской области неизвестный злоумышленник избил депутата Черноморского городского совета Дмитрия Гапоненко (фракция «Возрождение»). Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в полицию поступило заявление от депутата о том, что 3 июля около 23.50 на него совершено нападение в подъезде многоэтажного дома, в котором он живет.

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«Со слов заявителя, когда он вошел в подъезд и остановился в ожидании лифта, между первым и вторым этажом находился неизвестный мужчина. Последний, увидев пострадавшего, быстро спустился и нанес удары кулаком по лицу», - сообщили в полиции.

Злоумышленник убежал.

Как отметили в главке, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В понедельник, 3 июля, в 33-летнего депутата, который является уроженцем Киева, был день рождения.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, пострадавший - депутат Черноморского городского совета Дмитрий Гапоненко. По словам самого депутата, ограбление исключается, поскольку злоумышленник ничего не взял. Он допускает что нападение может быть связано с его депутатской деятельностью.