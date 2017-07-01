На Житомирщине огнеборцы ликвидировали пожар в доме, где проживает чета пенсионеров

На Житомирщине в Пулинском районе огнеборцы ликвидировали пожар в жилом доме, же проживает чета пенсионеров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили сказано в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 30 июня в 22:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в селе Сколобов Пулинского района. В доме живет чета пенсионеров. О возгорании спасателям сообщила женщина, которая увидела, как из-под крыши соседнего дома идет густой дым.

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Когда огнеборцы прибыли к месту вызова, огнем было охвачено кровлю дома на площади 20 кв. м, а также веранду. Существовала угроза переброски пламени на хозяйственную постройку, расположенную на расстоянии около 3 м от очага возгорания.

Силами бойцов ГСЧС в 22:50 пожар был локализован, а в 00:15 - ликвидирован. В результате чрезвычайного происшествия огнем уничтожена веранда, отдельные вещи домашнего обихода, а также повреждено перекрытие дома. Спасатели не допустили дальнейшего распространения огня на хозяйственное здание.

В общем, за прошедшие сутки в Житомирской области пожарные ликвидировали семь пожаров, причем три из них – в жилых домах. Причины возникновения пожаров сейчас устанавливают специалисты.