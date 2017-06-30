На Ривненском полигоне боевая машина съехала в кювет, травмированы пятеро военных

На Ривненском полигоне в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося 29 июня, травмированы пятеро военнослужащих.

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Как сообщил начальник пресс-службы оперативного командования «Запад» полковник Анатолий Прошин, во время проведения мероприятий боевой подготовки водитель одной из боевых машин, осуществляя маневр, допустил съезд машины в кювет.

Военнослужащие, находившиеся в боевой машине, получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия силами медицинской службы бригады травмированным была оказана неотложная медицинская помощь. В настоящее время военнослужащие доставлены в военный госпиталь.

Командованием воинской части назначено служебное расследование.