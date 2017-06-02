В Днепре 20-летний боец пришел в себя после семи суток без сознания
16:03, 02 июня 2017Война
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Раненый боец перенес сверхсложную операцию.
Боец из-за трахеостомы не может говорить. Шепчет губами и улыбается, пишет записки / Сергей Рыженко via Facebook
В Днепре раненый боец начал самостоятельно дышать после семи суток без сознания, сообщил в Facebook главный врач областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
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20-летний Роман пришел в себя после сверхтяжелой операции. Боец семь суток провел без сознания, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Приехала мама и тетя. Роман из-за трахеостомы не может говорить. Шепчет губами и улыбается, пишет записки", - пишет Рыженко.
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