В Днепре 20-летний боец пришел в себя после семи суток без сознания

В Днепре раненый боец начал самостоятельно дышать после семи суток без сознания, сообщил в Facebook главный врач областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

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20-летний Роман пришел в себя после сверхтяжелой операции. Боец семь суток провел без сознания, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Приехала мама и тетя. Роман из-за трахеостомы не может говорить. Шепчет губами и улыбается, пишет записки", - пишет Рыженко.