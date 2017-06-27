При взрыве автомобиля в Киеве травмы получили двое прохожих

В результате взрыва автомобиля в Киеве пострадали два человека.

Так, ранения получила женщина 1990 г.р., сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Девушку доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным медиков, у нее - осколочные ранения ног, ее жизни ничего не угрожает.

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Кроме того, в результате происшествия пострадал пожилой мужчина. Его забрала скорая. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко. пишет "112 Украина".

"Он или был рядом и получил какое-то легкое повреждение, или просто получил какую-то небольшую психологическую травму, но его жизни ничего не угрожает", - отметил Шевченко.

Напомним, что сегодня в Киеве взрывом был уничтожен автомобиль. Сообщается, что погибший при взрыве авто в Киеве руководил спецназом ГУР.