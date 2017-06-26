В Киеве взорвался автомобиль (фото)
15:19, 26 июня 2017Происшествия
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В столице на Виноградаре взорвался автомобиль, детали пока неизвестны.
Причины происшествия пока не известны / facebook.com/dtp.kiev.ua
На столичном Виноградаре взорвался автомобиль на месте бывшей незаконной газозаправки. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
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"ЧП в Киеве. Взрыв автомобиля возле перекрестка проспекта Правды и ул. Н.Ужвий. На месте бывшей незаконной газозаправки", - говорится в сообщении.
На данный момент информация о пострадавших уточняется.
Причины происшествия пока не известны / facebook.com/dtp.kiev.ua
Как сообщал УНИАН, в центре Киева 23 июня около 10:40 23 июня взорвался внедорожник Toyota. Взрыв произошел на пересечении улиц Полтавской и Тургеневской в Шевченковском районе.
Во время взрыва пострадал водитель, который находился в авто.
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