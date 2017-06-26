Полиция задержала 31 человека за попытку захватить территорию сельхозпредприятия на Кировоградщине (фото)

Полиция задержала 31 человека за попытку захватить территорию сельхозпредприятия в Кировоградской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

«По предварительным данным, группа лиц прибыла на территорию сельхозпредприятия в Кировоградском районе на микроавтобусах, заставила выйти из офисного помещения охранников, однако захватить здание окончательно им так и не удалось из-за сопротивления местных жителей. Скрыться с места происшествия подозреваемым также не удалось. Они были остановлены при попытке покинуть территорию населенного пункта. 31 человек задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации).

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции области.