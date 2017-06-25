В Одессе неизвестные демонтировали мемориальную доску маршалу Жукову (фото)

В Одессе в ночь на 25 июня неизвестные демонтировали мемориальную доску маршалу СССР Георгию Жукову на одноименном проспекте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях, в частности, в Facebook сообщили представили региональной организации ВО «Свобода».

Вчастности, они написали: «Мемориальной таблички в честь «мясника» Жукова в Одессе больше нет» и разместили фотографии. На одной из них – пустое место на фасаде, где ранее был мемориальный знак.

На доске, установленной в 1995 году, был портрет Жукова, а также – надпись о том, кто он такой, и том, что проспект назван в его честь.

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Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Одессе неизвестные надругались над памятным знаком и мемориальной доской маршалу Жукову. В частности, на пересечении проспекта Маршала Жукова (пребывающего в стадии переименования в Небесной сотни) и улицы 25-й Чапаевской дивизии был обнаружен поваленным памятный знак маршалу.

Также накануне, 28 апреля, была повреждена мемориальная доска Жукову, которая установлена в центре города, на здании областного военкомата по улице Пироговской.