АК-74 за $1500: В Киеве задержали трех человек, которые нелегально продавали оружие из зоны АТО

Киевские правоохранители совместно с оперативниками СБУ задержали трех граждан, занимавшихся нелегальным сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, привезенных из зоны АТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, во время оперативных мероприятий был задокументирован факт сбыта автомата АК-74 с глушителем за 1500 долл. и пистолета ПСМ за 900 долл.

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Кроме того, в ходе осмотра автомобиля фигурантов изъят один пистолет, один глушитель, 267 патронов и одна граната с запалом.

Отмечается, что в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны трое злоумышленников (двое мужчин и женщина). Им готовится уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения), а также ходатайство об избрании меры пресечения.

В ведомстве отметили, что в рамках уголовного производства устанавливается канал поступления оружия, а также другие лица, которые могут быть причастны к его нелегальному сбыту.

Следственные действия продолжаются.